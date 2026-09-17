Schon am Montagmorgen stand Besuch aus Franken vor der Schultür. Daniel Korda, im Raum Kulmbach als Dachdeckermeister aktiv, bringt nebenbei Interessenten mit viel Herz und Leidenschaft Wissenswertes über den Schiefer bei und bietet Schieferprodukte für Haus, Wohnung und Garten feil. Darunter waren sogar schon Schieferschultüten mit Lasergravur! Auch in der Südschule hatte er viel Schiefer im Gepäck – sowohl als fertige Anschauungsprodukte als auch zum Bearbeiten gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern. Zusammen mit den Klassenlehrerinnen Maria Kirchner und Steffi Amhof gestaltete Korda einen ganzen Vormittag rund ums Thema Schiefer für die Drittklässler. Dabei entstanden Bilder auf Keilrahmen zu Themen ihrer Wahl, die sie mit Schieferelementen „verfeinerten“. Passende Herzen und mehr durften sie vorab gemeinsam mit dem Dachdeckermeister auf dem Haubock mit Haubrücke und Schieferhammer selbst anfertigen. Die Bilder sollen in naher Zukunft im neuen Spielzimmer im Deutschen Schiefermuseum ausgestellt werden, wie die Maskottchen Griffelino und Elfi unlängst beim Tag des offenen Denkmals bereits angekündigt hatten. Die Ausstellung verbleibt dort für ein ganzes Jahr und findet hoffentlich zahlreiche Interessenten.