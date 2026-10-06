1950 entstand eine Werbefigurengruppe für einen Messestand in Leipzig, die im Jahr darauf an das Deutsche Spielzeugmuseum kam. Zahlreiche Generationen wuchsen mit dem Eindruck eines die Kurbel eines Leierkastens antreibenden Elefanten und einem Äffchen mit Spendenschale auf. Die Gruppe, lange nicht zu sehen, konnte in einer Berliner Werkstatt restauriert und zum 125-jährigen Jubiläum wieder im Museum aufgestellt werden.