Große Feste verlangen natürlich eine gebührende Würdigung. Und so war der Sonneberger Bürgermeister Heiko Voigt am letzten Juli-Wochenende zum ersten Mal überhaupt in der 1692 Meter hoch gelegenen Schutzhütte Purtschellerhaus in Berchtesgaden (Markt im Landkreis Berchtesgadener Land im äußersten Südosten Oberbayerns). Betrieben wird sie von der Sektion Sonneberg des Deutschen Alpenvereins (DAV, erläutert Stadtsprecherin Cindy Heinkel.