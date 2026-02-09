Wenn die Lietz-Internatsschule Haubinda im Mai ihr 125-jähriges Bestehen feiert, geht es nicht nur um Historie. „Wir wollen dieses Jubiläum nutzen, um nach vorne zu schauen“, sagt Schulleiter Burkhard Werner. Die geplante Festwoche sei weniger Rückspiegel als Ausblick – auf Bildung, Gesellschaft und die Frage, wie Schule im digitalen Zeitalter aussehen kann. Gleichzeitig begeht die Grundschule Haubinda ihr 25-jähriges Jubiläum. Ein doppelter Anlass für eine Festwoche also.Am 28. April 1901 gründete Hermann Lietz im Alter von 33 Jahren die Schule in Haubinda. Der Reformpädagoge hatte das Gelände auf der Durchreise entdeckt und als idealen Standort für seine Vorstellungen von ganzheitlicher Bildung erkannt. Gefördert wurde das Vorhaben unter anderem von Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen. Lietz’ Ansatz war damals revolutionär: Bildung sollte nicht nur Wissen vermitteln, sondern Persönlichkeiten formen – mit Verantwortung, Gemeinschaftssinn und praktischer Tätigkeit. Dieser Gedanke trägt die Schule bis heute. „Das Kind ist kein Objekt, sondern Subjekt“, beschreibt Werner einen der Grundsätze. Schule solle junge Menschen befähigen, sich einzubringen, ihr Recht einzufordern und gesellschaftliche Prozesse mitzugestalten. Partizipation ist in Haubinda kein leeres Schlagwort. Jeden Montag findet ein Treffen mit dem sogenannten Schulkanzler statt, ein Schülergericht verfügt über weitreichende Mitsprache und zahlreiche Initiativen entstehen direkt aus der Schülerschaft heraus.