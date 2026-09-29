Um auf Nummer sicher zu gehen, nutzen die Teams über die Saison hinweg sieben rotierende Garagensets, die gerne mal jeweils 60 Tonnen ausmachen. Nur die Rennwagen sind Unikate. Von fast allen anderen wesentlichen Elementen wie Werkzeugschränken oder Garagenwänden gibt es mehrere Ausführungen. So kann der Aufbau an jeder Strecke reibungslos beginnen.

Zwei Sets werden bei den europäischen Rennen eingesetzt, die übrigen fünf sind ausschließlich für Seefracht zu späteren Saisonetappen vorgesehen. In Malaysia kann Audi auf ein Seefracht-Set aus Bahrain zurückgreifen.

Rotationssystem für das Personal

Insgesamt rund 4000 Menschen reisen mit dem Formel-1-Zirkus. Inmitten der harten Wochen mehrerer Rennen am Stück setzen die Teams auch bei ihrem Personal auf Wechsel. Rotationssysteme für Mechaniker oder Ingenieure sollen die Belastungen über mehrere Zeitzonen hinweg und Tausende Kilometer entfernt von Familie und Freunden in Grenzen halten.

Manchmal werden die Teammitglieder auch zu Helfern in der Not. "Wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, ist Kreativität gefragt", sagte Brickwedde. "Das kann bedeuten, dass ein Teammitglied die benötigten Bauteile im Gepäck mitführt, damit sie möglichst schnell an der Strecke verfügbar sind - im Zweifelsfall können das auch Teile eines Heckflügels sein."