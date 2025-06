Es ist soweit: Am Freitag startet das große Festwochenende anlässlich des Jubiläums „1200 Jahre Wölfershausen“ an. Die drei Tage vom 27. bis 29. Juni markieren den Höhepunkt des festlichen Treibens as ganze Jahr über in dem Grabfeld-Ortsteil. „Kommt vorbei und feiert mit uns ein unvergessliches Wochenende“, lädt der Heimatverein, welcher federführend gemeinsam mit Vereinen, Ortsteilrat und Ortsteilbürgermeister für die Organisation des Jubiläums steht, Jung und Alt ein.