Was war denn nur in Petrus gefahren, sich ausgerechnet den Lengfelder Hofzeit-Tag als Regentag auszusuchen. Wahrscheinlich wurde das Stoßgebet gen Himmel erhört und er hielt sich zurück. So konnte der Regenschirm meist geschlossen bleiben und war eher bei der Modenschau im Hof von Christine Bach als schmückendes Beiwerk zu sehen. Sie hatte die kleine Zeitreise zur DDR-Mode mit der Modenschau „Lieblingsstücke Suhl“ organisiert. Neben Snacks und Honigerzeugnissen war auch Kräuterfrau Brigitte präsent. Und Besucher gab es übrigens mehr als sich das Festkomitee und alle Beteiligten bei der Wetterlage erhoffen konnten. Das Wetter störte auch Ernst und Jutta Langert aus Hellingen mit ihrer Drehorgel nicht.