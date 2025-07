„Was Generationen aufgebaut haben, ist mehr als Stein und Schrift. Es ist Haltung, Erinnerung, und eine Einladung weiterzudenken.“ So beginnt die informative Festschrift, die einen Einblick auf diese – nachgewiesenen – zwölf Jahrhunderte gibt. Denn besiedelt war das Grabfeld bereits in der Jungsteinzeit, also vor über 7000 Jahren. Doch eine urkundliche Erwähnung des Ortes gibt es erst vom Jahr 825, damals allerdings noch unter dem Namen „Uulfricheshus“. In seiner langen Historie hat Wölfershausen viele Höhen und Tiefen erlebt. Ein Tiefpunkt war sicher der Dreißigjährige Krieg, denn durch unzählige Truppendurchzüge wurde das Dorf stark zerstört, die Gebäude abgebrannt, Mensch und Tier getötet oder vertrieben. Eine Schreckenszahl das Jahr 1649 – als der Ort ohne Mensch und Vieh war. Nur vier Familien hatten sich durch die Flucht retten können.