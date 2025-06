Ein Kompliment vorab: Wer ein solches Fest(-wochenende) auf die Beine stellen will, und das in einer 300-Seelen-Gemeinde, der braucht jede helfende Hand. Da müssen die Aktiven aus allen Vereinen an einem Strang ziehen. Da meldet schon bei der Vorbereitung jeder Verein seine bereitwilligen Helfer. Doch wenn es da junge Männer gibt, die sowohl Mitglied im Sportverein, in der Freiwilligen Feuerwehr und beim Heimatverein sind, müssen die dann dreifach ran? Hut ab vor allen, die zu diesem bemerkenswerten Erfolg beigetragen haben.