Andreas Fey ist stolz auf „seine“ Bibraer und auf alles, was sich die Einwohner haben einfallen lassen für ihre 1200-Jahrfeier. „Ich bin beeindruckt, wenn ich sehe, wie sie sich schon seit Monaten auf dieses Jubiläum vorbereitet haben“, so der Ortsteilbürgermeister. „Wenn ich mir deren Höfe anblicke, bekomme ich auch heute noch wahre Gänsehaut. Manche haben nicht nur ihre Höfe geschmückt und mit historischen Utensilien ausgestattet, um sie beim ‚Tag der offenen Höfe’ präsentieren zu können, einige haben sogar extra ihre Häuser neu verputzt.“