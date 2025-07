Es war ein Fest, das lange in Erinnerung bleiben wird: Am vergangenen Samstag verwandelte sich der neu gestaltete Schlosshof von Bibra in eine stimmungsvolle Bühne für einen Heimatabend, der Geschichte, Musik, Humor und Gemeinschaft auf einzigartige Weise verband. Anlass war das 1200-jährige Bestehen des Dorfes – ein Jubiläum, das mit viel Herzblut und Liebe zum Detail das ganze Jahr über gefeiert wird.