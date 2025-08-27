Aufs kommende Wochenende haben die Bibraer gewiss lange gewartet und das Jahrfeier-Team hatte alle Hände voll zu tun, um alles vorzubereiten. Doch nun ist es soweit: Ein viertägiges Festwochenende, welches vom 28. bis 31. August läuft, soll den Grabfeld-Ortsteil mit seinen rund 530 Einwohnern ins rechte Licht rücken. Bibra wurde 825 erstmals in einer Schenkungsurkunde an das Kloster Fulda urkundlich erwähnt. Anlass genug, dieses Jubiläum gebührend zu feiern – schon im Jahresverlauf gab es zahlreiche Veranstaltungen rund um den Dorf-Geburtstag.