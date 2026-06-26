Das Jubiläum „1200 Jahre Bibra“ wurde im vergangenen Jahr im Grabfeld-Ortsteil ausgiebig gefeiert. Neben etlichen Veranstaltungen übers ganze Jahr verteilt kam insbesondere das viertägige Festwochenende vom 28 bis 31. August bei Einheimischen und Gästen gut an, wie sich ob der Fülle an Veranstaltungen an den Besucherzahlen zeigte. Live- und Elektronik-Musik, Dämmer- und Frühschoppen, Tag der offenen Höfe, Gottesdienst mit Chorgesang, Dorfführungen, Puppentheater und und und. Mittlerweile ist der Dorfgeburtstag Geschichte, aber nicht vergessen. Mit dazu bei tragen Projekte, die zum einen durch bei Veranstaltungen eingenommene Gelder, zum anderen durch das Engagement ehrenamtlich aktiver Bibraer möglich wurden.