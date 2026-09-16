Aus Anlass des Jubiläums „120 Jahre Radsport in Lauscha“ veranstaltete die Abteilung Radsport des SV 07 Lauscha im Kulturhaus der Glasbläserstadt eine fast fünfstündige Jubiläumsgala. Die Stadtkapelle Lauscha, die in großer Besetzung geradezu wie ein Orchester wirkte, verlieh der Veranstaltung einen würdevollen und zugleich unterhaltsamen Rahmen für einen hochgradig sportlichen Nachmittag. Als Ehrengäste begrüßte der Lauschaer Bürgermeister Christian Müller-Deck unter anderem die Landtagsabgeordnete und Thüringer Ministerin für Justiz, Migration und Verbraucherschutz, Beate Meißner, die zugleich als Vorsitzende der Kreissportjugend Sonneberg anwesend war, sowie Rennrodel-Weltmeister David Möller, Staatssekretär für Sport und Ehrenamt in der Thüringer Staatskanzlei. Weiterhin hieß er Anke Brandt vom Kreissportbund Sonneberg, die ehemaligen Trainer Helga und Hubert Hellbach, Lena Berger von der Thüringer Sportjugend sowie den Vorsitzenden des Thüringer Radsportverbandes, Ralf Ulitzsch, willkommen.