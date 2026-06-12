Eingebettet in reguläre Fußballspiele im reaktivierten Werner-Bergmann-Stadion gab’s zum Jubiläum „120 Jahre FSV 06 Eintracht Hildburghausen“ das DFB-Fußballabzeichen, die Menschenkicker-Mini-WM, DJ und Aftershow im Discozelt sowie den Spendenlauf „Hibu läuft“. Den Auftakt bildete das herbeigesehnte Legendenspiel von Eintracht-Kickern der vergangenen 20 Jahre gegen den SV 1916 Großrudestedt (5:2). Und für reichlich Speis und Trank war an allen drei Tagen bestens gesorgt. Hier die schönsten Momente ...