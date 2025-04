„Auf den Tag genau heute vor 199 Jahren wurde Herzog Georg II. geboren“, so Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder. „Heute können wir einen weiteren Geburtstag feiern, der für unsere Stadt von großer Bedeutung ist. Unsere Bibliothek ist in den 120 Jahren ihres Bestehens zu einem unverzichtbaren kulturellen Zentrum in unserer Stadt geworden.“ Und weiter: „Ich komme gerade vom Friedhof, wo wir an den Geburtstag von unserem Theaterherzog erinnert haben. Ich finde es toll, dass unsere Bibliothek einst an seinem Geburtstag gegründet worden ist. Was dieses kleine Team hier in unserer Bibliothek für das kulturelle Leben in unserer Stadt leistet, kann nicht hoch genug geschätzt werden. Andere große Städte haben für ihre Bibliothek große Glaskästen gebaut. Ich finde es gut, dass sich Meiningen für ein solch attraktives Fachwerkhaus entschieden hat.“