12 Tote Arzt in Frankreich bestreitet Vergiftung von Patienten

Besançon - Im aufsehenerregenden Prozess gegen einen Anästhesisten in Ostfrankreich, der 30 Patienten vergiftet und 12 davon getötet haben soll, hat die Verteidigung auf Freispruch plädiert. "Es mangelt an eindeutigen Beweisen", sagte Strafverteidiger Randall Schwerdorffer vor dem Schwurgericht in Besançon, wie die Zeitung "L'Est Républicain" aus dem Verhandlungssaal berichtete. Der angeklagte Mediziner erklärte in seinem letzten Wort: "Ich sage es und werde es immer sagen: Ich habe niemals jemanden vergiftet." Das Urteil wird am Freitag erwartet.