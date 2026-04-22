Am ersten Mai-Wochenende, vom Freitag, 1. ,bis Sonntag, 3. Mai, ist wieder Mittelaltermarkt auf Schloss Herrenbreitungen – mit einem besonderen Ereignis. Die vergangenes Jahr außerhalb der Schlossmauern Lagernden haben angekündigt, mit noch mehr Leuten zu kommen und das Schloss erobern zu wollen. Es wird also eine Schlacht um Herrenbreitungen geben. Besucht auch diese Lager, raten die Organisatoren des Marktes.