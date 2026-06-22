Die 12. Auflage des Messerpokals wird als eine sehr herausfordernde Veranstaltung in die Geschichte der Wettbewerbe rund um Steinbach eingehen. Da waren zum einen die Temperaturen weit jenseits der 30 Grad, die den 154 Teilnehmern auf den Wettkampfstrecken über den Viertel- und Halbmarathon, Marathon und dem Ultra-Lauf über 50 Kilometer alles abverlangten – ob im Laufen oder im Nordic Walking. Dazu kam die hohe Luftfeuchtigkeit. In den Nacht vor den Starts war für zwei Stunden über das kleine Bergdorf ein schweres Gewitter mit Starkregen niedergegangen. Das machte aus den sowieso schon anspruchsvollen Strecken, so mussten im Ultra-Rennen 2000 Höhenmeter bewältigt werden, ein zwar bestens präpariertes, aber jede Sekunde vollste Konzentration forderndes, weil noch feuchtes Geläuf.