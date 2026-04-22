Ein Tag, der für die Meininger Abiturienten 2026 so schnell nicht aus dem Gedächtnis verschwinden dürfte: ein Tag mit Trillerpfeifen, Bobbycars, bemalten Gesichtern und jeder Menge guter Laune. Einer dieser Tage, an denen viel Quatsch passiert und trotzdem alle merken, dass gerade etwas zu Ende geht. Für die Zwölfer des Henfling-Gymnasiums und des Evangelischen Gymnasiums ist der letzte Schultag vorbei. Der Rest der Schulzeit besteht jetzt nur noch aus Prüfungen.