Großeinsatz Chemikalien-Mix reizt Belastbarkeit der Retter aus

Noch einmal eine Schippe drauf legten Katastrophenschützer am Freitag: Zum zweiten Mal in 24 Stunden war im Sternradio Chlorgas-Alarm angesagt. Der Sonneberger Landrat kündigt eine härtere Gangart zur Prävention an.