Geisenhöhn hat nur 81 Einwohner, die Jüngste, Mia, ist gerade 18 Monate alt. Der kleine Ort hat zum Jubiläum gezeigt, was Heimatliebe, Liebe zum Dorf ist, was Tradition ist. Die beiden Vereine haben alles gegeben. Vielerorts vor den Höfen, an Scheunen und an Grundstücken war das Jubiläum sichtbar in vielen liebevoll gestalteten Details. 1150 Jahre hat Geisenhöhn gefeiert und viele Menschen aus den anderen Ortsteilen und der Kernstadt kamen dazu, wollten tanzen, über die Showeinlagen beim Sommernachtsball lachen, mit den Wachberg-Musikanten feiern, den singenden Schwestern zu hören oder die berühmten Geisenhöhner Klöße mit Rouladen oder Gulasch genießen und den leckeren Kuchen. Einige Torten waren sogar jubiläumsmäßig dekoriert. Und dann dieser Spaß mit der Jugendfeuerwehr und der historischen Pumpe. Der Chef der Wache 1 hatte so einiges möglich gemacht. Freilich hätte der Regen am Sonntag nicht sein müssen, aber verderben konnte er das Fest nicht. Es war einfach schön. Das nächste Fest an der alten Schule wird nicht lange auf sich warten lassen, auch wenn es dann ein paar Nummern kleiner ausfallen wird.