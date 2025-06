Sie verstehen es von jeher zu feiern – und Feiern auszurichten. Die Vesserer sind ein Völkchen, dass eng mit dem Ort verbunden ist und mitzieht, wenn es darum geht, etwas auf die Beine zu stellen. So wie die 1125- Jahrfeier, an deren Vorbereitung man unter Federführung des aktiven Tourismus- und Heimatvereins zwei Jahre getüftelt und gefeilt hat. Was dabei herausgekommen ist – ein ganzer Ort als Märchendorf, die Einwohner selbst als märchenhafte Akteure aus Schneewittchen, Aschenbrödel oder Rapunzel – konnten die mit einem kostenlosen Pendelbus aus Schmiedefeld anreisenden Besucher aus nah und fern bei einer großen, einmaligen Freiluftshow bestaunen. Und nicht nur das: An vielen der 21 Stationen war auch Mitmachen angesagt – etwa in der Mitmachschmiede von Aschenbrödel, in der Nähstube des tapferen Schneiderleins oder am Spinnrad bei Rumpelstilzchen. Überall war etwas geboten, wurde anhand liebevoll nachgestalteter Märchen mit vielen Ausstellungsstücken und Aktionen gezeigt, wie man einst in Vesser arbeitete und lebte.