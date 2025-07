1.121 Proben: Wasserqualität sehr gut: Sommer, Sonne - Badesee

Fast makellose Bilanz

Bei den Untersuchungen wurde laut Gesundheitsministerium in dieser Saison bisher nur in vier Proben eine erhöhte Konzentration von Darmbakterien nachgewiesen. Nach-Kontrollproben hätten in allen Fällen aber wieder eine gute hygienische Wasserqualität bestätigt. "Nahezu 98 Prozent der bayerischen Badegewässer sind derzeit hinsichtlich ihrer hygienischen Qualität als 'ausgezeichnet' oder 'gut' eingestuft", erläuterte Gerlach.