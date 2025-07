Nicht zu einem runden Jubiläum, sondern zu einer Schnapszahl wird in der Feldsteingemeinde Schmeheim Ende Juli gefeiert. „Warum wir 1111 Jahre Schmeheim feiern?“, antwortet Bürgermeister Frank Werner am Montag bei einem Vor-Ort-Termin auf dem Dorfplatz zunächst mit einer Gegenfrage, um dann sofort klarzustellen: „Wir haben uns zum Abschluss der gelungenen 1100-Jahrfeier auf die Fahnen geschrieben: Wenn wir gesundheitlich noch so gut beisammen sind, dann feiern wir 2025 wieder.“ Die elf Jahre bis zur nächsten großen Festivität seit 2014 sind „schneller vergangen als gedacht“, sagt Werner, wie 14 weitere Einwohner historisch gewandet – ein Probelauf für das bunte Treiben mit offenen Höfen am Samstag, 26. Juli, dem mittleren der drei Festtage. Der 72-Jährige steht seit 2010 an der Spitze der Gemeinde, sitzt seit 1989 im Gemeinderat und ist seit Juli 1990 mit kurzer Unterbrechung Chef des Feuerwehrvereins, der zusammen dem Kirmesverein sowie der Frauensportgruppe und den Backhausfrauen die Hauptlast der Veranstaltung trägt – mit Unterstützung aus dem Ort nach einem entsprechenden Aufruf.