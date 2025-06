In Henfstädt wird dieser Tage Schnapszahljubiläum gefeiert. 1111 Jahre Ersterwähnung wollen gefeiert werden. Und diesmal soll die Feier vor allem eine für die Henfstädter selbst sein, sagt die langjährige Bürgermeisterin des Dorfes, Simone Langner-Schneider. „Wir haben vor elf Jahren gigantisch gefeiert, wir haben sogar ein richtig dickes Buch dazu geschrieben und die Henfstädter haben sich für ihre Besucher richtig ins Zeug gelegt“, sagt sie. Und weil die Henfstädter gerne feiern, weil die 1111 ja auch eine ganz besondere Zahl ist und weil sich viele noch an die große Sause erinnern können, wollen die Henfstädter einen Teil dessen wieder aufleben lassen. Schon vergangenes Wochenende ging es mit einem Chorkonzert los, an den kommenden Wochenenden sind noch viele weitere Programmpunkte geplant.