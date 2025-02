Erfurt (dpa/th) - Im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen erhöhen die Gewerkschaften in Thüringen den Druck auf die Arbeitgeber. Für den 11. Februar kündigte die Gewerkschaft GEW Warnstreiks in allen kommunalen Einrichtungen der Stadt Erfurt an, darunter 18 Kindergärten.