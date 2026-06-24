Wer nach so einem Festwochenende rund ums Jubiläum „1075 Jahre Exdorf“ nicht fröhlich beschwingt und in bester Stimmung nach Hause ging, war selbst schuld. Denn: Drei Tage lang wurde im und rund ums Festzelt hinter dem Kulturhaus gefeiert, was das Zeug hielt. Für jedes Alter fand sich passende Unterhaltung vom Feinsten, für Speis und Trank war bestens gesorgt und Langeweile durchweg ein Fremdwort.