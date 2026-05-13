1075 Jahre sind seit der ersten urkundlichen Erwähnung von Exdorf vergangen – unter dem Namen Eggisdorph wurde der Grabfeld-Ort im Jahr 951 genannt. Klar also, dass der Dorfgeburtstag 2026 groß gefeiert werden soll. „Im Sommer 2024 gab es erste Ideen dazu – im September haben wir uns nach einem Aufruf im digitalen Dorffunk erstmals zusammengesetzt. Jeder sollte Vorschläge einbringen, mitgestalten, mitwirken. Die Resonanz war sehr gut“, blicken Verena Reich, Florian Büchel und Hendrik Katzenberger vom Festkomitee auf die Anfänge in Richtung Jahrfeier zurück.