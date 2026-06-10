Fundkatzen, ausgesetzte Hunde, vernachlässigte Tiere oder Vierbeiner, deren Besitzer gestorben sind: Was für viele Bürger zunächst nach Einzelfällen klingt, ist für Kommunen und Tierschutzverein längst eine dauerhafte Aufgabe. Wie umfangreich diese Arbeit geworden ist, machten Christel Schumann und Laura Wilhelm von der Schmalkalder Tierauffangstation im Steinbach-Hallenberger Sozialausschuss deutlich. Am Montag (8. Juni) stellten sie dort ihre Arbeit vor.