1.041. Länderspiel Als Völler gegen Paraguay jubelte - Nagelsmanns Rückkehr

Gesamtbilanz: Nach dem 1:2 gegen Ecuador muss die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zum Start in die K.o.-Phase am Montag (22.30 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen Paraguay eine neue Siegesserie starten, wenn sie bei der Weltmeisterschaft noch länger dabei sein will. Nach zuvor elf Siegen riss die Erfolgsserie im bedeutungslosen letzten Gruppenspiel. Die Partie im Boston Stadium ist das 1.041 Länderspiel der DFB-Historie. 602 Siege, 214 Unentschieden und 224 Niederlagen stehen in der Bilanz bei 2342:1223 Toren.