101. Bundesliga-Rheinderby Gladbach-Fans randalieren bei Kölner Sieg im Rheinderby

Köln - Zwei Kölner Traumtore in einem von Randale durch Gladbacher Fans überschatteten Rheinderby haben das Trainerdebüt von Alexander Blessin bei Borussia Mönchengladbach vermasselt. Treffer von Isak Johannesson (26. Minute) und Fan-Liebling Saïd El Mala (67.) für den 1. FC Köln sorgten am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim 2:1 (1:1) dagegen bei Trainer René Wagner für Erleichterung. Der 38-Jährige war zuvor in die Kritik geraten, sitzt mit nun sieben Punkten aus fünf Spielen aber wieder sicherer im Sattel.