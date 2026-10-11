101. Bundesliga-Rheinderby Gladbach-Fans randalieren bei Kölner Sieg im Rheinderby

Der bei den FC-Fans unbeliebte Coach René Wagner hatte vor dem Spiel noch ein offensives Spiel angekündigt. "Wir wollen von Minute eins an aggressiv spielen", sagte er bei DAZN. Zu sehen war davon nichts. Tatsächlich war die Borussia das aktivere Team, freilich ohne dabei nennenswerte Chancen herauszuspielen. Die Kölner, bei denen gleich beide Mittelstürmer Ragnar Ache und Dallinga verletzt fehlten, reagierten im eigenen Stadion eher, gingen aber durch ein Traumtor in Führung.