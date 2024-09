Gabriele und Jens Jahn spielen seit 2015 Alphorn. Jetzt gehören sie zu den Alphornbläser-Weltmeistern. Angefangen hat alles mit einem außergewöhnlichen Geburtstagsgeschenk – ein Alphorn-Schnupperkurs, der im Allgäu in einem Landhotel angeboten wurde. Gabi, wie Gabriele Jahn von allen genannt wird, hatte diese Idee und landete damit einen Volltreffer nicht nur für ihren Mann, sondern auch gleich für sich. Das Ehepaar spricht davon, dass sie bei diesem Kurs infiziert wurden. Gabi wollte es beim Zuschauen nicht belassen, sondern das Spielen auch ausprobieren. Nach diesem Kurs wieder daheim, wurde das Internet durchforstet und innerhalb kurzer Zeit zwei Alphörner ersteigert. Mit diesen wurden täglich erst einmal nur Töne geübt. Viele Kurse wurden im Laufe der Jahre besucht und sich der Gemeinschaft der Alphornbläser angeschlossen. Zu verschiedenen Alphornbläsertreffen im Allgäu und um das Kleinwalsertal spielten sie in Gemeinschaft und gewannen neue Freunde. Auch an den Alphornbläsertreffen in Schwarzhausen bei Gotha, das alle zwei Jahre veranstaltet wird, nehmen sie teil. Dieses Jahr nun der absolute Höhepunkt – die Teilnahme am Weltrekord in der Schweiz.