Pommersfelden (dpa/lby) - Ein mit 25 Tonnen Schotter beladener Lastwagen ist in Oberfranken beim Abbiegen in einen Graben gerutscht und umgekippt. Der Sattelzug habe in Pommersfelden (Landkreis Bamberg) eine Kurve zu eng genommen und sei dabei zur Seite gekippt, teilte die Polizei mit. Ein Teil des geladenen Schotters sei dabei auf eine Bahnstrecke gefallen.