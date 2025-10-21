Der erste Unfall ereignete sich gegen 8.10 Uhr auf der Bundesstraße 4 zwischen der Ausfahrt Oberwohlsbach und der Anschlussstelle zur A73. Ein 34-jähriger Mercedesfahrer aus dem Landkreis Kronach bemerkte plötzlich einen Gegenstand auf der Fahrbahn. Ausweichmanöver waren aufgrund des dichten Verkehrs nicht möglich – der Mann überfuhr das Teil. Dabei wurden Frontstoßstange und Vorderreifen seines schwarzen Mercedes CLA 220d beschädigt.
10000 Euro Schaden Polizei sucht Zeugen nach Unfällen auf B4 und A73
Adam Fox 21.10.2025 - 12:00 Uhr