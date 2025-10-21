Der erste Unfall ereignete sich gegen 8.10 Uhr auf der Bundesstraße 4 zwischen der Ausfahrt Oberwohlsbach und der Anschlussstelle zur A73. Ein 34-jähriger Mercedesfahrer aus dem Landkreis Kronach bemerkte plötzlich einen Gegenstand auf der Fahrbahn. Ausweichmanöver waren aufgrund des dichten Verkehrs nicht möglich – der Mann überfuhr das Teil. Dabei wurden Frontstoßstange und Vorderreifen seines schwarzen Mercedes CLA 220d beschädigt.