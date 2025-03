Seit dem 5. Januar 1997 geht Bernd Zeuner aus Suhl regelmäßig zum Blutplasmaspenden in der Blut- und Plasmaspendestation. Mittlerweile ist er 68 Jahre alt, was aber kein Problem darstellt: Die Plasmaspende ist ein schonendes Verfahren für den Körper. Direkt bei der Entnahme wird das Blut in einer Maschine in seine Bestandteile aufgetrennt. Nur das Plasma wird gesammelt und das restliche Blut wird direkt wieder zurückgeführt.