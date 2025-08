100 Tage neue Bundesregierung Nicht allen Ministern aus Bayern gelingt der Blitzstart

Doch Bär ist in den ersten Monaten als Ministerin auch schon anderweitig aufgefallen - so zog sie sich etwa mit ihren Äußerungen zur geplatzten Verfassungsrichterwahl den Zorn von Koalitionspartners SPD zu. Die Rede war von einer Hetzkampagne und die Aussagen Bärs zu einem Verzicht von Juraprofessorin Frauke Brosius-Gersdorf seien "beschämend".

KULTURSTAATSMINISTER WOLFRAM WEIMER

Die Berufung des früheren Journalisten und Verlegers Wolfram Weimer ins Bundeskabinett war definitiv eine der größten Überraschungen bei der Regierungsbildung. Und der 60-Jährige hat ungeachtet des anfänglichen Protests aus der Kulturszene gegen seine Person eine hohe Taktfrequenz und ein breites Themenspektrum an den Tag gelegt. Dabei positionierte sich Weimer etwa klar als Bekämpfer des Antisemitismus und als Gegner von Gendersternchen.

Auch der fast 100 Jahre andauernde Vermögensstreit mit dem Haus Hohenzollern um historisch wertvolle Kunstgegenstände konnte beigelegt werden – auch wenn hier die Verhandlungen schon lange vor Weimers Amtsantritt begonnen hatten.

Auseinandersetzungen mit internationalen Großkonzernen ist Weimer in den ersten 100 Tagen ebenfalls nicht aus dem Weg gegangen: Schon im Mai kündigte er Pläne für eine Digitalabgabe an, die Tech-Giganten wie die US-Unternehmen Google und Meta treffen würden. Inwiefern er sich damit aber auch in der Koalition durchsetzen kann, ist offen. Der Ankündigung folgten bisher keine weiteren Taten. Mit Streaminganbietern wie Netflix und Co sprach er zudem über Investitionen in den Produktionsstandort Deutschland.