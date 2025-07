Die Thüringer Landesregierung hat beim Verwaltungsreicht Weimar Klage gegen die AfD-Fraktion eingereicht. Ziel sei es, die weitere Verbreitung falscher Darstellung zu unterbinden, erklärte Staatskanzlei-Chef Stefan Gruhner am Mittwoch in Erfurt: „Wir haben diese Klage nicht leichtfertig eingereicht. Aber wir können es nicht hinnehmen, dass durch bewusst falsche Tatsachenbehauptungen das Vertrauen in staatliches Handeln untergraben wird“, so Gruhner.