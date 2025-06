"Er ging mit 39 in sein letztes Länderspiel, das ist schon eine Hausnummer", sagte Kimmich anerkennend zu den 150 Einsätzen von Matthäus im DFB-Team. Der aktuelle Bayern-Profi bestreitet sein Jubiläumsspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in seiner Wahlheimat München. Er wird die Nationalelf dann als Kapitän anführen. Erklärtes Ziel ist der Einzug ins Nations-League-Finale gegen Spanien oder Frankreich vier Tage später erneut in der Allianz Arena.