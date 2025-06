Herzogenaurach - Namhafte Teamkollegen rühmen Kapitän Joshua Kimmich vor dessen Jubiläums-Einsatz in der Fußball-Nationalmannschaft. "Erstmal sind 100 Länderspiele eine Wahnsinnszahl. Hochachtung!", sagte Torjäger Niclas Füllkrug (32) vor Kimmichs Jubiläum an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) im Nations-League-Halbfinale gegen Portugal in München.