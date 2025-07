Auch wenn die jüngsten heißen Sommertage bereits um die 200 Badegäste in das Schmiedefelder Waldbad lockten – und damit weit mehr als üblich – konnte der vergangene Sonntag diese Zahl weit übertreffen und beinahe verdoppeln. Dafür gab es einen guten Grund, obwohl die Temperaturen just an diesem Tag lange nicht im 30-Grad-Bereich auszumachen waren. Schließlich hatten die Schmiedefelder Waldbadfreunde zum besonderen Jubiläum eingeladen und bereiteten für die Schmiedefelder, für Gäste, die bis aus Erfurt anreisen, für ehemalige Badbesucher und alle, die es noch nicht sind, ein tolles Geburtstagsfest.