Die Festwoche zum 100-jährigen Bestehen des SV Borsch ist in vollem Gange. Am Wochenende rückt das Sportliche mit mehreren Nachwuchs-Turnieren sowie dem Freundschaftsspiel der Borscher Herrenmannschaft gegen den Bayernliga-Aufsteiger (5. Liga) FC Coburg in den Vordergrund, am Mittwochabend hingegen ging es beim Festkommers vor allem gemütlich und musikalisch zu.