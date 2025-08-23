Die Spannung ist groß unter den vielen Besuchern auf dem Rathausvorplatz, als die große goldene Turmkugel vom Dach am Haken eines Autodrehkrans der Zella-Mehliser Firma Schelhorn zu Boden schwebt. Untermalt wird das Spektakel von Klängen der Alphornbläser. Was wird zum Vorschein kommen bei Öffnung der 1925 erstmals befüllten und auf dem Dach angebrachten Zeitkapsel? Nun hatte Bürgermeister Torsten Widder Jürgen Dietz, dem Moderator des bunten Festprogramms, auf der Bühne des Rathausvorplatzes zwar kurz zuvor schon verraten: „Notgeld aus den 1920er Jahren, Zeitungsausschnitte aus dem Jahr 1923, Ausgaben der Metallarbeiterzeitung, Fotos vom Bau vom Bau des Rathauses und eine handschriftliche Liste der am Bau beteiligten Firmen.“ Doch all die ansonsten in luftiger Höhe über ihrem Rathaus verwahrten Dinge mit eigenen Augen zu sehen, das zieht die Menschen an. Schon 1995 und 2005 war die Kugel bei Reparaturarbeiten vom Dach geholt worden. So bot sich die seltene Gelegenheit, die darin hinterlegten Gegenstände und Dokumente zu sichern und zu erfassen.