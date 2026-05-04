Es war ein wahrlich würdiges Geschenk, das sich der Posaunenchor Suhl zu seinem 100. Geburtstag selbst machte: Ein Konzert, eingebettet in einen Festgottesdienst in der Hauptkirche, von dem die Besucher und Musikfreunde aus nah und fern noch lange sprechen werden. Erklangen dabei doch nach einem festlichen Marsch zum Auftakt nicht nur Stücke aus der Kirchenmusikliteratur, sondern ebenso schwungvolle Kompositionen aus dem Bereich des Swing und Blues.