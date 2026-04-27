Wenn Lothar Färber in den Annalen des Posaunenchors blättert, werden viele Erinnerungen an seine ersten öffentlichen Auftritte mit dem bei der Landeskirchlichen Gemeinschaft (LKG) Suhl angegliederten Blechblasensemble wach. Seit 1973 spielt Färber dort mit und ist damit einer der dienstältesten Musiker. Heute laufen bei dem auch nach so vielen Jahren noch begeisterten Trompeter die musikalischen Fäden des Posaunenchors zusammen. „Auch wenn die Musik, die den Posaunenchor und seine Auftritte einst geprägt hat nicht mehr ganz mein Stil ist“, wie er schmunzelnd sagt.