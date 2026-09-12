„Rein äußerlich sei der nunmehrige Sitz der jüngsten Behörde in Suhl eine Zierde der Stadt und solle in einer ernsten Arbeit und Zusammenarbeit von Verwaltung und Beamtenschaft die Stätte werden, von wo aus Recht und Gesetz geschützt, die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewahrt und die Anstalten getroffen werden, die der Bürger zur Erledigung seiner staatsbürgerlichen Rechte und zur Erfüllung seiner staatsbürgerlichen und privaten Pflichten nötig hat.“