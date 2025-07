So alt ist nur noch Otto Müller, genannt „Ottl“. Er war als einer der ersten in der Haselbacher Kapelle getauft worden – und das war am 13. Mai 1926. „Ich war damals ein Jahr alt“, sagt er. Seine Eltern hatten gewartet und gleichzeitig mit ihrer Hochzeit wurde Müller dann auch in der Kapelle getauft. 101 Jahre ist er heute alt und hat alle Höhen und Tiefen der Kapelle selbst erlebt, kann also viel erzählen. Das Haselbacher Urgestein – er war nach Krieg und Verwundung sein ganzes Leben als kaufmännischer Angestellter in der Glasverarbeitung im Ort tätig. Am Sonntag durfte er auch die Fest-Torte anschneiden. Zur Kirchweih im Ort gab es heuer auch das 100-jährige Kirchweihjubiläum zu feiern – mit einem Festgottesdienst und allem, was zu einem solchen Fest dazugehört: Fest-Torte, Erinnerungen und Beifall für die geglückte Sanierung des Hauses.