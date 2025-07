Am Freitag startete die Hoselbacher Kerwa mit der Kinderkirchweih. Die Planburschen und Planmädels vom Kindergarten Haselbach hatten mit ihren Erzieherinnen ein tolles Programm eingeübt. Mit Plantänzen, so wie bei den Großen und mit dem Ruf Zicke Zacke hoi, hoi, hoi war das eine ganz echte Kerwa. Auch Fahne und Gießkanne durften nicht fehlen. Lustige Lieder und Gedichte haben richtig Stimmung aufkommen lassen. Aber auch ein paar Töne, die sich zum Nachdenken eignen, waren zu hören, wie bei dem Lied: „Wir feiern heut’ ein Fest, weil Gott uns alle liebt. Herein, herein, wir laden alle ein.“