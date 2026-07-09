Wer ins Kaffeetälchen will, muss erst einmal hinauf. Der Weg führt über eine schmale Straße durch den Wald, vorbei an Kurven, Schlaglöchern und Stellen, an denen man sich fragt, ob hier wirklich ein Fußballstadion liegen soll. Die Bäume stehen dicht am Weg, es wird ruhiger. Und dann, hinter der letzten Kurve, öffnet sich der Blick: Ein Fußballplatz mitten im Grünen. Große Steintribünen, ein weiter Rasen und eine Sportanlage, die ihre Geschichte offen zeigt.