So hatten es die Mitglieder des Vereins Krayenburg-Gemeinde kaum zu hoffen gewagt: Das 100-Jahre-Jubiläum ihrer Burggemeinde am Pfingstsonnabend und -sonntag war ein Rundumerfolg. Bis zur letzten Minute – als noch die Festschrift aus dem Druck kam und der Fußweg von Kieselbach zum Bergplateau freigeschnitten wurde – hatten die Vorbereitungen gedauert. Pünktlich setzte sich dann am Samstag das festlich-freudige Getriebe mit dem Gesang der vereinigten Kirchenchöre von Tiefenort, Kieselbach und Ettenhausen in Gang. Bei den ersten Worten von Pfarrer Thomas Volkmann riss denn auch die Wolkendecke auf.